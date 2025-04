Torcida de Renata usou robôs contra Aline? Aplicativo levanta suspeitas

Torcida de Renata teria manipulado paredão com Aline - Foto: Reprodução | Rede Globo

A eliminação da baiana Aline Patriarca no Big Brother Brasil 25, com 51,43% dos votos, gerou uma onda de desconfiança entre os fãs do reality show. Nas redes sociais, internautas levantaram suspeitas sobre uma possível manipulação na votação, apontando o uso de robôs para influenciar o resultado do Paredão.

Vídeos divulgados no Twitter sugerem que um aplicativo chamado "Auto BBB", supostamente criado por um fã da participante Renata e distribuído via Telegram, estaria automatizando votos, o que levantou questionamentos sobre a transparência do processo. Além disso, o expressivo número de 200 milhões de votos e a larga vantagem de Renata na enquete do Gshow (74,02% de aprovação) reforçaram as especulações.

Diante da repercussão, a Globo se pronunciou oficialmente, negando qualquer irregularidade. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, a emissora garantiu que sua plataforma de votação é segura e auditada por uma empresa independente.

"Monitoramos constantemente as curvas de votação para identificar e mitigar quaisquer riscos de interferência no sistema, através de algoritmos que acompanham o processo de votação permanentemente, a fim de rastrear comportamentos não-humanos", afirmou.

A Globo também destacou que utiliza mecanismos como captcha, inteligência artificial e aprendizado de máquina para detectar e neutralizar qualquer tentativa de manipulação. Apesar das explicações, o assunto continua gerando debate entre os fãs do programa.