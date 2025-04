Sertanejo famoso anuncia que será pai pela quinta vez

PAPAI DO ANO

Dupla sertaneja do cantor Victor, Leo Chaves anunciou que será pai pela quinta vez. O cantor informou a novidade durante um evento realizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 3.

Em entrevista à revista ‘CARAS’, ele revelou que acabou revelando a informação sem a aprovação da esposa, Carolina Figueira, mas o assunto já foi resolvido. “A gente não anunciou ainda. Saiu ali na palestra de forma muito espontânea e natural”, disse ele.

“Eu acabei falando que tenho quatro filhos e vem o quinto por aí [...] Que bom que eu tô anunciando com vocês aqui. Filho é uma oportunidade de arrancar velhas roupas e vestir novas, conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais”, completou ele.

Vale lembrar que Leo já é pai de Matheus, de 18 anos, Antônio, de 14, José, de 8, e Francisco, de apenas 11 meses de vida. Os três primeiros são fruto do antigo relacionamento dele com a nutricionista Tatianna Sbrana, já o caçula é filho dele com Carolina Figueira.