Ícone da axé music, Wanda Chase é aclamada por artistas

Wanda Chase morreu na madrugada desta - Foto: Divulgação

Alguns dos principais nomes da axé music lamentaram a morte da jornalista Wanda Chase, que é considerada um dos ícones do movimento. Ela faleceu aos 74 anos, na madrugada desta quinta-feira, 3. A fatalidade foi confirmada pela família da apresentadora logo nas primeiras horas do dia. Ela passou por uma cirurgia de emergência no coração no hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

Ao longo da sua trajetória, a profissional desenvolveu uma relação muito forte com a axé music. A apresentadora chegou a trabalhar em um livro sobre o tema.

Esse carinho pelo movimento aliado ao seu carisma fez com que alguns artistas - como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury e Compadre Washington - lembrassem com carinho da profissional.

Leia as mensagens de despedida:

Ivete Sangalo

Essa imagem diz muito dos nossos encontros sempre muito especiais. Wanda além de uma grande comunicadora sempre carregou um grande coração . Uma mulher de grande retidão,de um olhar jornalístico inquieto e justo. Wanda sentiremos falta da sua força da sua grande inteligência e do seu coração gigante . Vá em paz minha amada amiga.

Daniela Mercury

Wanda, querida, neste vídeo você está chorando emocionada ouvindo “Exalou” no carnaval e, hoje, menos de dois meses depois, a Bahia chora com saudade de você. Sua partida foi repentina, mas sua marca está aqui neste lugar para sempre. Nossa Rainha Amazonense dos blocos Afro que contribuiu tanto para o jornalismo e a cultura da Bahia. Vá em paz. Vá com todas as proteções e todo o axé. Um beijo especial para sua família.

Carlinhos Brown

Wanda Chase, a grande comunicadora da reafricanização proposta pelo Ilê Aiyê. Chegou pronta, com a visão externa, mas com a mesma visão de quem tem a África nas veias. E seu desejo foi, sim, trazer à luz ao invisibilizado.

Seu poder de comunicação era tão forte que, quando ela chegava na TV, até as comidas ganhavam cheiro através das telas. As roupas, a dança, o olhar, o canto africano. E seus resquícios ganhavam profundidade através da sua potência comunicadora e da sua oralidade.

Wanda é a maior voz de comunicação do nosso Axé. Ela sempre teve a confiança de todos nós, por isso sabia primeiro de tudo. Quem quisesse saber algo sobre a gente, perguntava a Wanda Chase. Ela sempre viveu nos nossos meios, sempre confraternizou nos nossos carurus, nas nossas feijoadas, nos nossos batuques.

Estava sempre ali, buscando uma escola que começava… ou uma escola que encerrava o ano. Fazendo entregas positivas e poderosas de comunidades que, dentro das suas carências, afirmar sua potência de paz e fugir das exclusões.

Era assim. Era se agarrar na comunidade e alguém dizer: guerreira! E ela, sempre nos surpreendendo com positividade, fez com que a televisão tivesse um outro olhar e carinho por tudo o que nós somos.

E ela tem… é o olhar documental de tudo que aconteceu e acontece de bonito até os dias de hoje. Para a glória dos orixás e, por que não dizer, para a glória da sua missão.

Darling, foi uma surpresa triste esta madrugada para nós. Mas o que você nos deixa de alegria é contagiante, e é assim que nós vamos vê-la: com essa grande generosidade, esse grande coração, de olhar para todos, sem distinção.

Você tirou a invisibilidade do povo negro de Salvador e nos uniu à própria cidade, nos fazendo entender que africanos somos todos e baianos somos todos.

Muito obrigado, cidadã soteropolitana. Rainha da visão. Rainha da comunicação. Afrobaiana. Minha amiga, Wanda Chase.

Iansã te conduza com glória e luz. Quando você aqui voltar, estaremos melhores por causa da sua presença de agora.

Até um dia.

Compadre Washington

Oi darling!

Que tristeza acordar com essa notícia.

Você que foi muito importante na história no inicio do Gera Samba e logo depois do É o Tchan!

Uma grande amiga, conselheira e que pude ter o prazer de ter muitos momentos importantes e especiais ao seu lado em quase 30 anos na minha vida!

Obrigado pelos conselhos, por estar sempre presente em minha vida e na da minha família, afinal de contas, você é da nossa família também.

Que Deus te receba com muito carinho e braços abertos.

Última aparição

A última vez que Wanda Chase foi vista publicamente foi no Carnaval deste ano, quando comandou o Observatório A TARDE, estrtutura montada pelo Grupo A TARDE no Hotel Monte Pascoal, na Barra, em Salvador. No local, ela abrilhantou a transmissão da folia momesca com seu rico conhecimento sobre a festa.

A jornalista foi homenageada por diversos artistas, como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Leo Santanna, Márcio Victor e Bell Marques, que fizeram questão de parar os respectivos trios para conversar com a comunicadora e relembrar histórias de antigos carnavais.