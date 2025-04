Mãe de Emicida e Fióti desabafa em meio a briga dos filhos

dona jacira publicou uma carta aberta - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Dona Jacira usou suas redes sociais para desabafar sobre a briga dos filhos, Emicida e Fióti, nesta quinta-feira, 3. A matriarca da família publicou uma carta aberta em seu perfil do Instagram e falou sobre o drama familiar, reforçando que as palavras têm poder.

“Todavia, a mesma palavra usada de má-fé pode destruir um império. Envenenar a água boa, os caminhos e o coração. Só quem vive, come, dorme, acorda e luta com um homem bom pode reconhecê-lo como tal. A palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons”, escreveu ela.

Jacira também saiu em defesa de Fióti, que foi acusado de desviar R$ 6 milhões das contas de Emicida. “Sem chance de defesa, fizeram-no réu. As hienas nos rondam querem nossa queda. Mas não conseguirão. Falo em nome das mulheres que estão à frente da LAB desde quando ninguém via possibilidade. @fiotioficial, sua dor é nossa dor”, disparou.

“Quando a injustiça se instala, com todo respeito ao jurídico, as mediações de conflitos e estratégias para restabelecer a ordem é muito importante, porém eu, dona Jacira, digo que a maldição lançada em forma de calúnia deve ser retirada pela boca que a lançou. Antes que seja tarde”, reforçou.

“Pode passar mil anos, gerações, se erguer e cair, mas a dívida amanhecerá e anoitecerá com seu devedor. Até que este pague. Até que este desfaça a maldição. Até que ele restabeleça a verdade em presença de quem ele adoeceu com falsa palavra. Até lá todos nós estaremos ritualizando pela cura. Que a harmonia se restabeleça”, concluiu.