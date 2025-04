Ciúmes? MC Mirella desabafa sobre relação com Dynho e outras mulheres

Mirella confessou que já foi mais ciumenta - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Mirella tirou as dúvidas dos seguidores e contou detalhes sobre sua relação com o marido, o dançarino Dynho Alves. A cantora respondeu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 2, e contou que não sente ciúmes do amado.

“Eu já fui muito doente, louca em cima do Dynho, todo mundo sabe, mas hoje em dia eu estou na minha paz. Depois que você tem filho, é outra coisa, entendeu!?”, disse ela, que é mãe de Serena, filha caçula do rapaz.

A funkeira ainda aproveitou para alfinetar a acompanhante de luxo Any Awuada, que declarou seu interesse por Dynho após protagonizar uma treta com Mirella. “Meu amor, você quer? Tenta lá, meu amor. Se você conseguir, é todo seu. É todo seu, pega e leva. Se você conseguir, vai, só vai!”, disparou.