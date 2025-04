Jade Picon explica resposta ‘ácida’ ao ser questionada sobre namoro

Jade Picon deu uma resposta direta a um paparazzi - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Jade Picon explicou o motivo de ter dado uma resposta ácida a um paparazzi, nesta quarta-feira, 2, ao ser questionada sobre seu suposto relacionamento com o ator André Lamoglia, conhecido por atuar na série espanhola ‘Elite’, da Netflix.

A influenciadora digital conversou com alguns fãs e explicou que ficou incomodada com o rapaz colocando a câmera em seu rosto, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal. “Ai, gente, acho que foi tirada um pouco de contexto… complicado quando você tá no aeroporto e colocam o celular na sua cara, mas tudo bem”, disse ela.

A loira ainda reforçou que tentou ser o mais educada possível com o rapaz, mas acabou dando a resposta. “Fui muito educada ainda”, disparou ela, rindo da situação.

Na ocasião, Jade foi questionada sobre o romance com o artista, que tem sido flagrado constantemente ao lado dela em eventos e deu uma resposta bem direta, deixando o paparazzi sem graça. “Cada um tem que cuidar da sua própria vida”, disparou.