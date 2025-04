Ex-namorada de Davi Brito perde bebê

Davi Brito e Adriana terminaram o namoro recentemente - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Adriana Paula perdeu o bebê que esperava do ex-BBB Davi Brito. A informação foi confirmada pela assessoria do baiano, em nota oficial enviada ao portal de Leo Dias, nesta segunda-feira, 14.

“Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Portugues, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem”, informaram.

Vale lembrar que Davi havia anunciado a gestação da cirurgiã-dentista durante uma live em seu perfil do Instagram, na última semana. No relato, ele revelou que estava muito feliz com a gestação da amada e ansioso para o chá revelação.

Entretanto, a relação chegou ao fim na madrugada do último sábado, 12, onde o baiano fez uma série de stories chorando no Instagram. Na gravação ele pediu desculpas a Adriana, informando que ainda amava ela e que tentaria ser o melhor pai para o bebê.