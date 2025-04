Davi Brito chora após término e ex-namorada quebra o silêncio: "Caráter"

Davi Brito e Adriana Paula anunciaram relacionamento em janeiro deste ano - Foto: Reprodução | Instagram

O término do relacionamento entre Davi Brito e Adriana Paula continua gerando repercussão nas redes sociais. Na manhã deste sábado, 12, após o ex-BBB compartilhar uma série de vídeos emocionados, nos quais aparecia chorando sobre o fim do namoro, a cirurgiã dentista decidiu se manifestar.

Adriana, que se manteve em silêncio até então, optou por um pronunciamento curto, sem entrar em muitos detalhes. Ela compartilhou uma mensagem enigmática em seu Instagram falando sobre caráter, o que gerou especulação entre seus seguidores: "Se o teu melhor nunca dependeu do pior de ninguém, você já conquistou o maior pódio da vida: o do caráter."



Até o momento, a cirurgiã dentista não falou publicamente sobre a gravidez e seu relacionamento com Davi.

Adriana publicou uma mensagem enigmática em seu Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Por que Davi Brito e Adriana terminaram?

Davi Brito surgiu em lágrimas nas redes sociais neste sábado, 12, após o fim de seu relacionamento com Adriana Paula. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o baiano desabafou e revelou o motivo do término: o anúncio precipitado de uma gravidez.

“Parece que eu cometi um crime em ter falado”, declarou Davi, admitindo que errou ao divulgar a informação sem o consentimento de Adriana. O ex-BBB contou que o relacionamento chegou ao fim justamente porque ela não gostou da exposição. “Eu não respeitei o momento dela”, disse.

Chorando, Davi expressou cansaço emocional durante o relato. “Eu tô cansado de perdoar e não ser perdoado, eu tô cansado de ajudar e não ser ajudado, eu tô cansado de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim. Meu sistema emocional não aguenta mais”, desabafou.

Pouco depois da publicação, ele apagou os vídeos do perfil.