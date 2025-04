Mani Reggo, ex de Davi Brito, vive romance com cantor de banda de axé

Possível novo casal teria sido visto junto nesta sexta-feira - Foto: Reprodução | Instagram

Enquanto Davi Brito enfrenta o fim de seu namoro com Adriana Paula, sua ex-companheira, Mani Reggo, parece estar em outro momento da vida. Segundo o Portal LeoDias, a empresária está vivendo um novo relacionamento com um famoso vocalista de banda de axé.

A empresária baiana de 42 anos está se aproximando do cantor Miller Ramos, 33, atual vocalista do grupo Terra Samba. Segundo pessoas próximas, os dois se conheceram em fevereiro, por meio de uma amiga em comum, e desde então vêm estreitando a relação longe dos holofotes das redes sociais.



O possível novo casal teria sido visto junto nesta sexta-feira, 11, quando o cantor foi prestigiar a inauguração da loja de roupas de Mani. O evento marca também uma nova fase da empresária em sua trajetória profissional. Ela, que era vendedora de sanduíche, agora investe no ramo da moda.

De acordo com o site, este seria o primeiro relacionamento de Mani desde o término com Davi, campeão do BBB 24. A publicação afirma ainda que ela “deu a volta por cima” e está vivendo um momento feliz na vida pessoal.

Disputa judicial com Davi brito

A influenciadora Mani Reggo conquistou na Justiça o reconhecimento da união estável com o ex-BBB Davi Brito. A decisão, proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante à empresária metade de tudo o que o campeão do Big Brother Brasil 24 acumulou durante o programa.

Segundo apuração do Alô Alô Bahia, a sentença foi emitida em primeira instância na sexta-feira, 4 de abril. Com isso, Mani poderá ter acesso à parte do valor total de R$ 3 milhões, incluindo o prêmio de R$ 2,92 milhões e dois carros de luxo — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados em aproximadamente R$ 700 mil.

A divulgação da decisão ocorreu no mesmo dia em que Davi anunciou que será pai pela primeira vez. Apesar da sentença favorável a Mani, o ex-BBB ainda pode recorrer da decisão.