Taís Araújo leva calote em imóvel e vai à Justiça

No processo, Taís exige o cumprimento da dívida - Foto: Reprodução

A atriz Taís Araújo entrou na Justiça após conseguir ordem de despejo da Baraka Conexões de Negócios, empresa que ocupava o seu ponto comercial na Barra da Tijuca. A artista pede R$ 48 mil em alugueis e encargos que ficaram pendurados desde julho de 2023

De acordo com a coluna de Lo Bianco, apesar do imóvel ter sido desocupado oficialmente, a planilha de débitos continuou sendo atualizada todos os dias. No processo, Taís exige o cumprimento da dívida e, se necessário, a penhora de bens da empresa.