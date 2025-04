Deborah Secco diz que abusou de si mesma

A artista ainda reforçou que as mulheres precisam descobrir seus desejos sozinhas - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Deborah Secco voltou a falar sobre suas experiências sexuais ao longo da vida. Convidada do ‘WOW Podcast’, a atriz revelou que cometeu abuso contra ela mesma ao satisfazer apenas os desejos de seu parceiro ao invés dos seus.

“Várias vezes me obriguei a ter relação sem vontade ou a estar no lugar apenas para agradar, para ter um homem [ao meu lado]”, disse ela, que recentemente contou que se apaixonou por todos os homens com quem transou.

A artista ainda reforçou que as mulheres precisam descobrir seus desejos sozinhas. “A gente precisa se tocar para se conhecer, descobrir o nosso prazer, não dá mais para termos um olhar para a relação sexual no lugar de serviço, de dar prazer ao homem e nem sempre sentir prazer, nem sempre ser bom”, disparou.

“[Mulheres que] ainda estão nesse lugar da opressão, do feio, do errado. Então eu tento naturalizar, tento trazer um olhar para isso [o prazer feminino], que nosso prazer não é errado, não é feio, não é vulgar”, completou.