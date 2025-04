Aliado de Lula, Felipe Neto deseja recuperação de Bolsonaro

Bolsonaro permanece internado em hospital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Importante aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o empresário e youtuber Felipe Neto usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 11, para desejar uma pronta recuperação a Jair Bolsonaro (PL), que deu entrada em um hospital no Rio Grande do Norte após sentir fortes dores abdominais.

Em uma publicação no X, Felipe Neto afirmou que uma possível morte de Bolsonaro não traria "paz ou justiça". Para o youtuber, o ex-presidente, réu por tentativa de golpe de Estado, precisa estar vivo para "pagar por seus crimes".

“Torço pela pronta recuperação de Jair Bolsonaro. Sua morte não traria qualquer sensação de paz ou justiça. Que viva para pagar por seus crimes, um por um. E sinta na pele o peso das mortes causadas por seis meses de atraso na compra das vacinas de forma proposital”, escreveu Felipe Neto.

O que houve?

Bolsonaro deu entrada no Hospital de Santa Cruz, na manhã desta sexta, 11, após sentir dores abdominais, sendo transferido para o Hospital Rio Grande. O último boletim divulgado pela unidade aponta que o quadro do ex-presidente é estável.

"No momento, a condução do caso permanece. O paciente está clinicamente orientado e sem após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados", diz trecho do boletim.