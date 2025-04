Internado, Bolsonaro tem estado de saúde atualizado

Bolsonaro foi internado com dores abdominais - Foto: Raysa Leite | AFP

Internado com urgência no Hospital Rio Grande, em Natal, na manhã desta sexta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve seu estado de saúde atualizado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Segundo o boletim médico, ele se encontra em observação e "clinicamente orientado".

Bolsonaro, que cumpria agenda no Rio Grande do Norte, deve passar por exames laboratoriais e de imagem, para ter uma melhor avaliação do seu quadro clínico. O ex-chefe do Palácio do Planalto, que deu entrada no Hospital de Santa Cruz com uma distensão abdominal, foi medicado e se encontra consciente.

"No momento, a condução do caso permanece. O paciente está clinicamente orientado e sem após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados", diz trecho do boletim divulgado.

Pedido de oração

No Instagram, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu uma corrente de orações pela saúde de Bolsonaro. "Peço a todos que estejam em oração", escreveu a presidente nacional do núcleo feminino do Partido Liberal (PL Mulher).

O que houve?

Bolsonaro foi internado às pressas, na manhã desta sexta, 11, no município potiguar de Santa Cruz (RN), com fortes dores na região da barriga, mesmo lugar onde foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018.

"Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal", confirmou o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.