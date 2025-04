Com Bolsonaro internado, STF publica decisão sobre golpe de Estado

Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

A decisão tomada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de março, que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete denunciados por uma tentativa de golpe de Estado no fim de 2022, foi publicada nesta sexta-feira, 11. Leia a íntegra.

O acórdão, que oficializa o nome de Bolsonaro e dos outros sete como réus no STF pelo caso, foi divulgada no mesmo dia da hospitalização do ex-presidente no interior do Rio Grande do Norte.

Próximos passos

Segundo o G1, os advogados dos oito réus serão notificados e terão prazo para questionar os trechos do julgamento de março. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pode decidir sozinho ou submeter essas perguntas à análise da Primeira Turma.

Após esse processo, a fase de instrução do julgamento começa, com coleta de provas, depoimento de testemunhas, interrogatórios e apresentação de novos argumentos da defesa.

Por fim, Bolsonaro e os demais réus irão de fato a julgamento – e serão considerados culpados ou inocentes pelos crimes listados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

A data do julgamento ainda não foi marcada.