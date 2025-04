Bolsonaro faz primeira aparição nas redes sociais após internação

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a primeira aparição nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 11, após ser internado às pressas no Rio Grande do Norte por sentir fortes dores na barriga.

A causa da internação foi uma complicação no intestino delgado devido a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, segundo a publicação do rival do presidente Lula (PT).

“Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia”, diz um trecho da postagem de Bolsonaro.

O estado de saúde do político foi atualizado no começo desta tarde pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nas redes sociais, ela pediu uma corrente de orações pela saúde do marido.

O ex-mandatário ainda aproveitou para agradecer aos médicos. “Agradeço de coração aos médicos e enfermeiros dos hospitais de Santa Cruz e de Natal, que me atenderam com rapidez, dedicação e competência, bem como a eficiência no transporte realizado pela Polícia Militar/RN”.

E acrescentou: “Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância”.

Veja post

Internação

Bolsonaro foi internado às pressas, na manhã desta sexta, 11, no município potiguar de Santa Cruz (RN), com fortes dores na região da barriga, mesmo lugar onde foi atingido por uma facada durante a campanha presidencial de 2018.

"Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado para um hospital em Natal", confirmou o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente.

Bolsonaro no Nordeste

Nesta sexta-feira, 11, o ex-presidente Bolsonaro participava de um evento do partido, e chegou ao RN no início da manhã para cruzar o estado de Leste a Oeste, em uma série de visitas a municípios e obras do governo federal que receberam recursos na época de sua gestão.