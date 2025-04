Vídeo: apoiadores rezam Pai Nosso ao ver Bolsonaro em ambulância

A cena foi registrada por uma testemunha da transferência - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro rezaram o Pai Nosso ao ver o ex-presidente sendo colocado em uma ambulância em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 11. Bolsonaro foi internado às pressas após sentir fortes dores na região da barriga, o mesmo local onde sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

A cena foi registrada por uma testemunha da transferência, nas imagens é possível ver os apoiadores formando um corredor para a passagem da maca de Bolsonaro até o veículo e realizando uma corrente de orações.

Veja vídeo: