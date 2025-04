Saiba os 9 deputados baianos que assinaram urgência do PL da Anistia

PL visa impedir a punição dos envolvidos nos atos golpistas que desembocaram no 8 de janeiro de 2023 - Foto: © Joédson Alves | Agência Brasil

Os bolsonaristas da Câmara dos Deputados conseguiram reunir, na noite desta quinta-feira, 10, as 257 assinaturas necessárias para que tramite em regime de urgência o projeto de lei que visa anistiar todos os envolvidos nos atos golpistas que desembocaram no dia 8 de janeiro de 2023.

Com a conquista do número mínimo de assinaturas, o chamado “PL da Anistia”, agora, deve seguir diretamente para a avaliação dos parlamentares no plenário da Casa. A previsão é que a votação ocorra na semana posterior à Páscoa, já que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), viajou com sua família para os Estados Unidos.

A última assinatura conquistada pelos bolsonaristas foi justamente a de um deputado federal eleito pela Bahia: Paulo Azi (União Brasil-BA). Ele se juntou a outros oito baianos, que também assinaram o requerimento de urgência. Confira a lista abaixo:

Alex Santana (Republicanos)

Capitão Alden (PL)

Claudio Cajado (PP)

João Leão (PP)

José Rocha (União Brasil)

Leur Lomanto Jr. (União Brasil)

Pastor Sargento Isidório (Avante)

Paulo Azi (União Brasil)

Roberta Roma (PL)