Felipe Neto anuncia pré-candidatura à Presidência e nova rede social

Youtuber fez anuncio nesta quinta-feira, 3, nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais (@felipeneto)

O influenciador Felipe Neto anunciou nas redes sociais a sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026 na noite desta quinta-feira, 3. A revelação foi compartilhada em um vídeo em sua conta oficial no Instagram.

No início do vídeo, o também youtuber explicou que os motivos que o levaram a se afastar de assuntos e posicionamentos políticos foram para se aprofundar nas questões políticas do país, por meio dos estudos, que foram documentados e seus seguidores puderam acompanhar.

“Eu anuncio minha pré-candidatura à presidência da República, e esse não é um gesto de vaidade”, pontuou o influenciador, ao argumentar já ter construído um legado financeiro e na comunicação que garantem seu sustento e reconhecimento pelo resto da vida.

“Quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, possuo a maior arma do nosso tempo: o uso das redes”, complementou.

“Nova Fala”: uma nova rede social

Felipe Neto se intitulou ainda enquanto “guardião da verdade” ao afirmar que “baseia suas opiniões no domínio da informação”, e em seguida o influenciador revelou também a criação de uma nova rede social chamada “Nova Fala”.

Em seu discurso, o influenciador explicou sobre como as redes sociais, atualmente, têm acesso a gostos, interesses pessoais e ideologias.

Para o youtuber, a ideia da criação da nova rede social tem como principal objetivo permitir que os usuários compartilhem com a empresa criadora suas preferências e necessidades.

“Uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede informações para que possamos compreender as preferências e necessidades do povo brasileiro”, explicou.

De acordo ainda com Felipe Neto, a rede social funcionará como uma espécie de ministério, para retratar a opinião da maioria dos brasileiros sobre dados históricos e estaria integrada ao seu projeto político.

Mais detalhes

“Assim como um pai precisa vigiar um filho para educá-lo bem, é isso que um líder de uma nação precisa fazer. Quero ser para o povo brasileiro um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais para isso, quero ser como um irmão mais velho”, expressou.

No final de seu pronunciamento, Felipe Neto confirmou trazer mais detalhes sobre seus projetos em um vídeo que será publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao meio-dia.