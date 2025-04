Lula diz a senadores que está se preparando para a reeleição

Lula em reunião com senadores da base aliada - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em reunião com senadores da base aliada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que pretende disputar a reeleição em 2026. O encontro aconteceu na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

Para a jornalista Daniela Lima, da Globonews, alguns dos presentes informaram que o petista está cuidando da saúde, fazendo exercícios e mantendo a forma para ser candidato. “Ele foi literal: tendo saúde, é candidato. E fez questão de dizer que está forte. Vejo com plenas condições de levar o plano adiante”, relatou um dos senadores.

O gesto de Lula em fazer uma visita a Alcolumbre foi visto como um sinal claro de desejo de estreitar laços. O petista disse ainda que vai mergulhar novamente na articulação e prometeu atenção especial a senadores que vão disputar a reeleição em 2026.

Lula fez uma espécie de prestação de contas das ações do governo, voltou a criticar a taxa de juros e tratou sua crise de popularidade como conjuntural. “Ele não vê o cenário como irreversível. Longe disso”, relatou um senador.