Sidônio diz que ministérios são responsáveis por reprovação de Lula

Sidônio Palmeira, ministro da Secom - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na opinião do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, todos os ministérios têm responsabilidades no aumento da reprovação do presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração de Sidônio ocorreu nesta quinta-feira, 3, depois de evento do presidente Lula para apresentação de um balanço das principais ações da gestão petistas nos primeiros dois anos de mandato. O ato, intitulado O Brasil dando a Volta por Cima, aconteceu em Brasília e contou com a participação de diferentes membros da Esplanada dos Ministérios.

Questionado sobre quem seria responsável pela desaprovação do governo petista, Sidônio pontuou que todas as alas do governo têm uma parcela de culpa.

“Eu acho que impopularidade tem responsabilidade: todos os ministros, todas as áreas da área política, gestão, comunicação, todo mundo. E que isso já vem de algum período ou de agora. Isso não tem absolutamente nenhum problema”, completou.

Sidônio defendeu que o governo “fez muito” durante dois anos e que nem pensa em campanha eleitoral. “Eu como ministro não penso em campanha política. Penso no governo”.