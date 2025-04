Caiado minimiza inelegibilidade de Bolsonaro e o vê como "carta forte"

- Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), negou que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa atrapalhar no processo eleitoral de 2026 e o considerou como um nome forte para o pleito.

“É o direito que ele tem. Eu acho que ele é uma carta forte dentro do jogo, não se pode desconhecer a liderança dele, e ele vai continuar da mesma maneira que Lula se colocou pré-candidato’”, disse o político.

Caiado, que participa de um almoço na Casa do Comércio, em Salvador, nesta quinta-feira, 3, também afirmou que o processo político deve ser tratado de forma “realista” e diz acreditar que há possibilidade do ex-mandatário participar das eleições.

“Ainda vai ter um julgamento. Então, essas coisas, a gente tem que ser mais realista, se a gente ficar discutindo se fica muito distante. Como eu sou cirurgião, eu sou mais pragmático, eu gosto de chegar e já resolver”.

Na capital baiana, o chefe do Executivo de Goiás lançará a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, no Centro de Convenções, e também receberá o título de cidadão baiano e a Comenda 2 de Julho.

O pretenso candidato foi enfático e disse que não escolherá seus adversários. “Eu nunca escolhi adversário, eu acho que os adversários viram. O sentimento é que tudo tem que se aglutinar no primeiro turno, então você tem que revogar a lei eleitoral no Brasil”.