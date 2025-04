Bruno Reis diz que Caiado tem case de sucesso para candidatura em 2026

Bruno Reis (União Brasil), prefeito de Salvador - Foto: Lula Bonfim | Ag, A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) exaltou o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) para a disputa da presidência do Brasil em 2026.

"Caiado tem cases de sucesso, especialmente na área da segurança pública. Ele dá essa largada para a candidatura à presidência da República e é o nome preferido do União Brasil", disse.

Reis citou o trabalho feito na Educação de Goiás durante a gestão do atual governador.

"Caiado tirou Goiás de uma das piores posições da Educação no Brasil, e elevou para primeiro lugar. Ele reúne a maioria do partido. Temos a maioria na executiva do partido, o que daria a chancela para a escolha desse nome", garantiu.