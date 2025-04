Regras para vagões de mulheres no metrô serão discutidas nesta sexta

Metrô terá vagões exculsivos para mulheres - Foto: Rafael Martins | GOVBA

As regras para a implementação de vagões exclusivos para mulheres nos horários de pico matutino e vespertino no sistema metroviário de Salvador serão discutidas em uma reunião nesta sexta-feira, 4.

Participarão do encontro representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), da CCR Metrô Bahia, da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e a vereadora Marta Rodrigues (PT).

A medida é fruto da Lei 41/2024, de autoria da vereadora Marta Rodrigues, sancionada na última segunda-feira (29). O governo do Estado, como poder concedente do metrô, conduzirá a regulamentação da norma. No entanto, a Sedur, responsável pela gestão do contrato de concessão entre o Estado e a CCR, já iniciará tratativas para viabilizar a execução da lei.

A secretária da Sedur, Jusmari Oliveira, destacou a importância da iniciativa para a segurança das mulheres no transporte público: “Essa é uma ação fundamental para proporcionar mais segurança e conforto às mulheres que utilizam o metrô, contribuindo para o combate ao assédio e garantindo um ambiente mais respeitoso. Vamos trabalhar junto à CCR para viabilizar a melhor forma de implementação dessa medida, respeitando a legislação e garantindo sua eficácia para as usuárias.”

A reunião marca o primeiro passo no processo de regulamentação e execução da lei, alinhando os esforços entre o poder público e a concessionária para a adaptação do sistema metroviário à nova legislação.