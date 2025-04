Vagões do metrô só para mulheres em Salvador divide opiniões

Com a nova lei já em vigor, que cria vagões exclusivos para mulheres no sistema metroviário de Salvador, sancionada nesta segunda, 31, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), a equipe de reportagem do Portal A TARDE foi às ruas da capital baiana para saber a opinião da população.

A maioria dos entrevistados foi a favor da nova lei, mas há quem discorda e acha desnecessária. É o caso de Adilson Souza Santos, 50 anos. “Acho desnecessário. Existem vários problemas no sistema público de transporte de Salvador e o prefeito está preocupado com isso?”, questionou Santos.

Já para Julia das Neves, 19 anos, que utiliza o metrô 4 vezes por dia, a nova lei, de autoria da vereadora Marta Rodrigues (PT), vai trazer mais segurança para as mulheres. “Achei muito bom e oportuno. Para você ter ideia, as vezes, quando saio do trabalho e vou direto para a academia, evito usar roupa de treino, porque sempre sou assediada. Com esses novos espaços, vou me sentir mais segura”, afirma Julia.

Usuárias do metrô na Estação da Lapa | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Marta Rodriges salienta que a medida visa combater o assédio e a violência contra as mulheres no transporte público, um problema que afeta muitas mulheres em Salvador. A criação de vagões exclusivos é uma iniciativa que pode ajudar a reduzir esses problemas e proporcionar um ambiente mais seguro para as mulheres que utilizam o metrô

A nova lei determina que os espaços sejam reservados no horário de pico matutino no intervalo entre 6h e 9h e vespertino no intervalo entre 17h e 20h, sempre nos dias úteis. A medida não vale para os sábados, domingos e feriados. A lei também não especifica a quantidade de vagões a serem destinados para o transporte exclusivo de mulheres.

Em caso de descumprimento da obrigação, a concessionária poderá sofrer sanções que vão de advertência expressa, até multa de R$ 10 mil por dia, por linha, a partir da terceira ocorrência.

Assista depoimentos de usuários do metrô