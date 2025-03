Mulher grita de dor ao ficar com a perna presa no metrô de Salvador

O caso aconteceu na manhã deste sábado, 22 - Foto: Divulgação | CCR Metrô

Uma mulher ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma de embarque na Estação Imbuí do metrô de Salvador. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 22, e assustou os usuários que passavam pelo local.

Um vídeo gravado no momento mostra a passageira gritando de dor enquanto agentes da CCR Metrô Bahia tentavam ajudá-la.

Em nota, a concessionária disse que a mulher recebeu os primeiros socorros ainda na estação e foi encaminhada para uma Unidade de Saúde. “A concessionária reforça que realiza campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens”, completa.

Assista ao vídeo: