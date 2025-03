Metrô até o Campo Grande: expansão é autorizada pela Sedur

Medida pretende contribuir com a revitalização do Centro Histórico - Foto: Divulgação | CCR

A contratação das obras da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSL), com o objetivo de ligar a estação da Lapa ao Campo Grande, foi autorizada na tarde desta terça-feira, 11.

Assinada pela secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, a autorização permite que a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) adote as providências iniciais para a contratação dos projetos e obras do Tramo 4 da Linha 1.

Atualmente, a Linha 1 se estende da Lapa até Águas Claras e é operada pela concessionária CCR Metrô Bahia. O novo tramo contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea, ligando a estação da Lapa ao Campo Grande, onde será implantada a Estação Campo Grande.

“A Expansão Sul tem um grande potencial para aumentar o número de usuários do nosso sistema metroviário, além de contribuir significativamente para a revitalização do Centro Histórico de Salvador, proporcionando maior celeridade e conforto para quem precisa se deslocar para realização de suas atividades diárias”, explica a secretária.

Para viabilizar a implantação do novo tramo, a CTB e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizaram um levantamento topográfico, georreferenciamento, além da identificação de pontos de sondagem.

Segundo a secretária Jusmari Oliveira, o investimento na ampliação do sistema metroviário reforça o compromisso do Governo do Estado com a mobilidade urbana e a qualidade do transporte público.



A expectativa é que a nova ligação fortaleça a integração do transporte público na capital, e poderá beneficiar milhares de usuários diariamente.