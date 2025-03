Caso Ferro-Velho: Justiça revoga mandado de prisão de Marcelo Batista

Marcelo Batista da Silva, empresário apontado pelos familiares das vítimas como principal suspeito do crime - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A investigação sobre o desaparecimento de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, ganha um novo desdobramento. Nesta terça-feira, 11, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revogou a prisão preventiva de Marcelo Batista da Silva, empresário apontado pelos familiares das vítimas como principal suspeito do crime. Ele continua sendo investigado.

Além de Marcelo, os dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento, o soldado da Polícia Militar identificado como Maguila e o gerente do ferro-velho conhecido como Cabecinha, também tiveram a liberdade concedida com essa nova decisão judicial.



Os dois trabalhadores sumiram no dia 4 de novembro de 2024, após saírem para trabalhar em um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador. Antes de desaparecerem, foram acusados por Marcelo Batista, dono do estabelecimento, de furtar alumínio. Desde então, a família busca respostas sobre o paradeiro dos jovens.

Matusalém Silva Muniz, de 25 e Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prisão preventiva de Marcelo havia sido decretada no dia 9 de novembro, mas ele fugiu e permaneceu foragido. No dia 6 de dezembro, a Polícia Civil da Bahia intensificou as buscas, concentrando esforços na represa da Barragem do Cobre, no bairro Pirajá, após uma denúncia sugerir que os corpos poderiam ter sido descartados no local. Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros atuaram na área, mas, até o momento, nenhuma evidência foi encontrada.

Polícia Civil da Bahia intensificou as buscas, concentrando esforços na represa da Barragem do Cobre, no bairro Pirajá | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Durante a investigação, o carro de Marcelo Batista foi periciado, e amostras de sangue foram identificadas no veículo. No dia 17 de dezembro, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento: um soldado da Polícia Militar, identificado como Maguila, e um homem conhecido como Cabecinha, gerente do ferro-velho. Segundo as autoridades, ele mantinha contato frequente com Marcelo Batista.

A reviravolta no caso ocorreu nesta terça-feira, 11 de março de 2025, quando a Justiça decidiu revogar o mandado de prisão contra ele.

"A presente decisão serve como alvará de soltura, assim como ofício, devendo ser comunicada a revogação de prisão dos Denunciados às Vara Criminais nas quais responda a outros processos, bem como termo de concordância do Acusado para com as condições impostas."

"Ficam os Acusados advertidos que se deixarem de cumprir o termo das condições aqui impostas, sem motivo justo, serão revogados os benefícios das liberdades provisórias, voltando a ser segregados preventivamente por força da revogação do benefício."

A decisão gerou indignação entre familiares das vítimas, que continuam cobrando respostas sobre o paradeiro dos jovens. As investigações seguem em andamento para esclarecer o caso.