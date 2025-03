Recorde: 2 milhões de passageiros utilizaram metrô no Carnaval

No período, mais de 5 mil viagens foram realizadas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O metrô de Salvador registrou um novo recorde de passageiros transportados durante o Carnaval 2025. Entre as 5h do dia 27/02 e 23h59 do dia 05/03, cerca de 2 milhões de passageiros utilizaram o sistema metroviário da capital baiana, representando um aumento de 3% em relação à folia do ano passado. Segundo a CCR Metrô Bahia, o crescimento reflete a confiança da população no modal, reconhecido por sua segurança, agilidade e eficiência na mobilidade urbana.

Além de registrar um recorde de passageiros, o metrô contabilizou mais de 5 mil viagens realizadas, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Para garantir a fluidez do serviço e atender à demanda dos foliões de diferentes partes do mundo, mais de 900 colaboradores participaram da operação especial de Carnaval, reforçando a estrutura do sistema e proporcionando a melhor experiência aos clientes.

Quem embarcou na folia de metrô, ainda pôde desfrutar de um lounge temático, espaço para pintura corporal e um ponto instagramável para fotos com distribuição de brindes e água mineral. O atendimento bilíngue também foi um diferencial para auxiliar os turistas.

"Nossa operação 24h, aliada ao reforço de equipe e melhorias no atendimento, proporcionou a melhor experiência para os foliões que utilizaram o modal para curtir a festa. Com essa marca, a concessionária reafirma seu compromisso em oferecer um transporte público de qualidade, contribuindo para a mobilidade urbana sustentável, a redução de impactos ambientais e a melhoria da qualidade de vida dos soteropolitanos e visitantes", destaca Pedro Mello, gerente executivo de Atendimento da CCR Metrô Bahia.