Conheça app para fazer recarga e ver status dos trens do metrô de Salvador

Estação de Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A população de Salvador e Lauro de Freitas que usa o sistema metroviário tem uma nova opção para recarregar seus cartões de transporte diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de enfrentar filas, além de ter acesso a informações em tempo real sobre o status das linhas e a chegada do próximo trem. As funções estão disponíveis no aplicativo CCR Mobilidade, lançado nesta semana.

Com um investimento superior a R$ 1 milhão, a CCR Mobilidade, plataforma de mobilidade urbana do Grupo CCR, lançou um aplicativo e um site.

O novo site e aplicativo da CCR Mobilidade foram desenvolvidos com foco na usabilidade e acessibilidade, garantindo que clientes de diferentes perfis utilizem os serviços com autonomia.

Estação Mussurunga, em Salvador | Foto: Divulgação / CCR Metrô Bahia - Ulisses Dumas

Funcionalidades do APP

Recarga do Metrô Bahia: para os clientes em Salvador, recarregue seu cartão direto no app, de forma rápida e conveniente.

Status das linhas: acompanhe em tempo real o funcionamento das linhas.

Geolocalização: localize estações e terminais próximos com rapidez.

Informações completas: consulte horários, operações especiais para grandes eventos, serviços e detalhes das linhas e estações.

Central de ajuda: resolva dúvidas com facilidade usando a FAQ e o formulário de atendimento.

Próximo Trem: planeje sua viagem ao consultar os horários de chegada em tempo real.

Onde baixar

O aplicativo já está disponível para download nas lojas oficiais – Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.grupoccr.viamobilidade&hl=pt_BR) e App Store (https://apps.apple.com/br/app/ccr-mobilidade/id1596353450)