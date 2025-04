Fátima Bernardes volta ao Jornal Nacional; entenda

A apresentadora foi convidada para participar de uma edição especial - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Fátima Bernardes está prestes a relembrar o tempo em que apresentava o Jornal Nacional, da TV Globo. A apresentadora foi convidada para participar do ‘Caldeirão com Mion’, em comemoração aos 60 anos de existência da emissora, e sentou na bancada do telejornal ao lado de Marcos Mion.

O quadro será chamado de Jornal Caldeirão e os comunicadores anunciarão algumas notícias temáticas do aniversário do canal. Em entrevista ao portal ‘F5’, da Folha de S. Paulo, Mion contou detalhes sobre o projeto especial.

“Vai ser um Caldeirão completamente diferente e não linear, o contrário do que a gente está acostumado a ver com início, meio e fim. Vai ser um programa com uma linguagem diferente, mais clipado, com muitas ações acontecendo”, disse ele.

“A gente conseguiu juntar um time de jornalistas, e uma das bases fortes da emissora é o Jornalismo, então é impossível não falar. A gente brincou com a Fátima e ela vai ler uma notícia, como fazia no Jornal Nacional”, completou.

Vale lembrar que Fátima esteve na bancada oficial do Jornal Nacional durante cerca de 14 anos, de 1998 até 2014. A famosa apresentava o telejornal ao lado do ex-marido, o jornalista William Bonner.