Ratinho perde 12 quilos e médico expõe problema de saúde

O apresentador Ratinho - Foto: Reprodução | SBT

Responsável pelo emagrecimento de Ratinho, Gustavo de Oliveira contou detalhes sobre a perda de peso do apresentador. Em entrevista à revista ‘Contigo!’, o nutrólogo contou que o famoso o buscou para melhorar a saúde.

“Ele veio até mim com o objetivo de perder peso — cerca de 6 a 8 kg —, mas não por estética, e sim por saúde. Ele sofria com dores articulares e um desgaste avançado no joelho”, disse ele.

“Já havia feito uma cirurgia em um dos joelhos, que estava ótimo, sem dor, mas o outro ainda causava bastante incômodo. Como ele estava programando uma nova cirurgia para o início de 2025, queria emagrecer para reduzir a sobrecarga no joelho e facilitar o pós-operatório”, explicou.

O médico ainda alegou que Ratinho possuía um déficit hormonal. “Descobrimos, nos exames, que ele tinha um déficit de testosterona, comum em homens acima dos 50 anos. Iniciamos a reposição hormonal, que ajudou a manter a massa muscular, aumentar a energia, disposição, força e melhorar o sono e o humor”, disparou.

“Ele emagreceu com saúde, perdendo gordura e mantendo a massa muscular. Com isso, as dores articulares que o acompanhavam há anos praticamente desapareceram. Além disso, ganhou mais energia, disposição e bem-estar. Hoje, Ratinho afirma estar na melhor fase da vida, tanto física quanto mentalmente, com mais vitalidade, sem dores”, concluiu.