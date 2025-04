Amigos de Franklin Reis, Cristian e Dum 'ignoram' prisão do influenciador

Os amigos Dum Ice, Franklin Reis e Cristian Bell - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador baiano Franklin Reis, conhecido como ‘Neka’, é um dos presos durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas, deflagrada na manhã da última quarta-feira, 9, em Salvador. Dois dias após a prisão, dois dos amigos íntimos do rapaz 'ignoraram' o caso e não foram à público falar sobre o assunto.

Segundo as investigações, o alvo é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação em lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.

Dum Ice, muito conhecido por gravar vídeos de humor com Franklin interpretando o personagem ‘Kosko’, preferiu se manter em silêncio.

Já Cristian Bell publicou apenas um vídeo no Instagram Stories brincando com a prisão de Franklin, que ocorreu no dia do seu aniversário. "Todo mundo ia comemorar muito hoje. Vai dar tudo certo! Fé em Deus", acompanhado de um emoji de riso. Procurado pelo Portal A TARDE, ele preferiu não comentar o caso. “Não haverá nenhum posicionamento”, disse a equipe do blogueiro.

Audiência de custódia

Os blogueiros e policiais militares presos na segunda fase da Operação Falsas Promessas encararam a audiência de custódia nessa quinta-feira, 10. O julgamento é essencial para definir se eles vão continuar na cadeia ou responder em liberdade.

Na lista, há investigados apontados como líderes da quadrilha, localizados em Salvador, na Região Metropolitana, em Juazeiro, São Felipe e até no estado de São Paulo.

Entre os detidos, estão nomes conhecidos no mundo digital, como Franklin Reis, além de Nanan Premiações, Jhones Rifas e Ramhon Dias, rifeiros que bombam nas redes sociais. O PM e influenciador Alexandre 'Tchaca' também foi capturado na operação.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) afirmou que o caso corre sob sigilo, o que impede a divulgação do andamento das audiências.