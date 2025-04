Neka caiu! Web detona Franklin Reis após prisão do influenciador

Franklin Reis foi alvo de críticas nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A manhã desta quarta-feira, 9, para o influenciador Franklin Reis, conhecido como ‘Neka’, não foi nada agradável. Ele integra a lista de presos durante a Operação Falsas Promessas 2, deflagrada hoje em Salvador. A prisão do humorista aconteceu no dia de seu aniversário e os internautas aproveitaram para comentar o assunto.

De acordo com as investigações, o alvo é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação em lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.

O humorista possui milhões de seguidores nas redes sociais e a notícia da sua prisão logo movimentou a web, onde diversos internautas detonaram o rapaz. “Vai comemorar o aniversário na delegacia”, disse uma pessoa. Outra comentou: “Lindo para ele ter a cara estampada como preso”. “Até Neca, coitada”, brincou uma internauta.

Outra pessoa disse que o influenciador perdeu a credibilidade. Já outra lamentou a prisão dele no dia do aniversário e escreveu: “Que triste situação”. Por outro lado, uma usuária do Instagram disparou: “Receba aí o seu presente”.

Quem é Franklin Reis?

Franklin Reis acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e ficou conhecido nas redes sociais pelas esquetes humorísticas em que interpretava Neka, figura que interagia com outros influenciadores como Dum Ice e Cristian Bell.

No último mês, Franklin ganhou ainda mais projeção nacional ao participar do Rancho do Maia, reality promovido pelo influenciador Carlinhos Maia, reunindo criadores de conteúdo de todo o país em uma mansão de luxo.