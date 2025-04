Preso mais uma vez, Ramhon Dias tem ficha extensa; relembre

Ramhon Dias foi preso nesta quarta-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador e rifeiro Ramhon Dias foi preso mais uma vez na manhã desta quarta-feira, 9, durante a Operação Falsas Promessas 2, da Polícia Civil, que mira uma organização criminosa que pratica o crime de lavagem de dinheiro através de rifas ilegais. A prisão aconteceu em São Paulo.

Essa não foi a primeira vez que Ramhon foi preso. Em setembro do ano passado, ele foi levado pela polícia, também no âmbito da Operação Falsas Promessas. Mas não para por aí. Ele tem um histórico complicado e coleciona grandes polêmicas, como o atentado que sofreu recentemente, desentendimento com um político e uma prisão associada a outro esquema envolvendo jogos de azar.

Em julho de 2023, Ramhon foi preso por suspeita de lavagem ou ocultação de bens, corrupção, jogos de azar e associação criminosa. Ao lado de outras duas pessoas, identificadas como Anelise Barbosa de Ataíde e David Mascarenhas Alves de Santana, o rifeiro passou alguns dias atrás das grades.

Na época, o influenciador disse que era inocente e culpou o prefeito da cidade baiana de Itanagra, Marcus Sarmento (PP), de perseguição. Eles teriam brigado por causa do envolvimento de Ramhon com a ex-mulher do político, Larissa Nunes. A versão não foi confirmada.

O rifeiro foi liberado alguns dias depois e comemorou a suspensão das acusações em um vídeo ao lado do advogado. “Não existe mais nenhum tipo de prisão, nem busca e apreensão, em desfavor de Ramhon Dias”, explicou Gerson Monção.

Atentado contra Ramhon

Cerca de um ano depois de ser preso, no dia 6 de julho de 2024, Ramhon Dias sofreu uma tentativa de homicídio no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador.

Ele foi perseguido e baleado por um homem em plena luz do dia e precisou ficar hospitalizado. A autoria e motivação do crime não foram descobertas até hoje.

Outra desavença com o político

Além do desentendimento com Marcus Sarmento envolvendo a ex-mulher dele, o prefeito e o rifeiro também se envolveram em uma confusão em dezembro de 2023, durante uma festa de Réveillon no Castelo Garcia D’Ávila, em Mata de São João.

A briga aconteceu durante o show do cantor Gusttavo Lima e vídeos mostrando o bafafá circularam nas redes sociais. Segundo Marcus, Ramhon havia cuspido e agredido o filho dele durante a festa, e ele, como pai, teria se metido para resolver a situação. As acusações sobre a motivação nunca foram confirmadas pelo blogueiro.

Agressão?

Em 2022, ele foi denunciado por espancar um jovem em uma briga de trânsito na região da Avenida Paralela, em Salvador. A vítima disse que ainda que teve o celular quebrado pelo suspeito.