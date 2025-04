Ramhon Dias está entre os rifeiros presos em operação da Polícia Civil

Ramhon Dias costuma ostentar nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio às diligências no âmbito da Operação Falsas Promessas 2, que mira uma organização criminosa que pratica o crime de lavagem de dinheiro através de rifas ilegais, o rifeiro e 'cabeça cara' do grupo criminoso, Ramhon Dias foi preso em São Paulo nesta quarta-feira, 9. A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE.

Ramhon e Nanam Premiações já foram presos em 2024 durante outra operação da Polícia Civil. Dias se apresenta como empresário e "máquina de prêmios" nas redes sociais, onde possui mais de 400 mil seguidores. O influenciador Franklin Reis também foi preso em Salvador nesta manhã, durante o cumprimento de mandados judiciais.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos. Em Salvador foram apreendidos carros de luxo, motocicletas, computadores e documentos.