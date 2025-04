Envolvidos em esquema de pornografia infantil são presos na Bahia

- Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil da Bahia, acusados de comercializar imagens contendo pornografia infantil e incitar, por meios virtuais, outros tipos de violência contra crianças e adolescentes. A prisão ocorreu em Itabuna, no sul do estado, na segunda-feira, 7, menos de 24 horas após a denúncia oficial do crime, que aconteceu na noite de sábado, 5.

Os suspeitos, que também seriam responsáveis por vender o material para outros países, são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por crimes de ódio e incitação à violência contra crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação foi resultado de uma operação integrada entre as polícias da Bahia e do Rio de Janeiro, coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com informações da Polícia Civil, após receberem a comunicação do crime, as equipes em Itabuna, utilizando tecnologia de reconhecimento facial, conseguiram identificar a localização dos alvos e obter os mandados de busca e apreensão. Durante a operação, que contou com a atuação do Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciber-Lab), foram encontrados dispositivos eletrônicos com vídeos de pornografia infantil, durante uma análise preliminar no imóvel dos suspeitos.

A ação da polícia baiana, que resultou na prisão e apreensão de material criminoso, complementará as investigações em andamento no Rio de Janeiro.