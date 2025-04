Mãe e filha são ameaçadas por pintor que queria R$50 mil para pagar dívidas

Homem já vinha monitorando as vítimas, há 15 dias - Foto: Divulgação Polícia Civil

Pagar dívidas. Este, segundo o delegado Odilson Pereira, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista, foi o motivo pelo qual o pintor de casas de prenome George, de 38 anos, preso por ameaçar de morte e tentar extorquir R$50 mil de duas mulheres - mãe e filha, de 50 e 19 anos -, e de um amigo da família, um jovem, de 19, alegou para praticar o crime.

Ele foi detido na segunda-feira, 7, no bairro Conveima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, após as vítimas procurarem a polícia para denunciar que, desde o dia 6 de abril, estavam recebendo ameaças e pedidos de valores, por meio de mensagens anônimas de áudios, textos e ligações via aplicativo WhatsApp. Ele exigia que o valor fosse pago no prazo de 24 horas.

Conforme Pereira, George estava prestando serviço de pintor no condomínio onde as vítimas moram, no bairro Candeias. Ele conseguiu o contato de uma das vítimas através da portaria do prédio e já vinha monitorando e as seguindo, há 15 dias. Para o delegado, além do número de telefone, o pintor teve acesso a informações privilegiadas e contou com muita facilidade para agir. Ele faz um alerta.

| Foto: Divulgação Polícia Civil

Diante deste caso, o titular da DRFR diz que para evitar ser vítimas de crime com este é preciso seguir algumas orientações antes de contratar uma mão de obra. "Contratar somente empresas idôneas e, se for pessoas físicas, tomar informações com outros clientes e verificar antecedentes criminais", alerta ele.

| Foto: Divulgação Polícia Civil

Em depoimento, George confessou o crime e se declarou arrependido. As investigações concluíram que ele agiu sozinho. O aperelho celular dele foi apreendido e passará por perícia.

George foi detido durante uma ação conjunta entre investigadores do Departamento Especializado de Investigações Criminais, da DRFR, do Plantão Central da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/ Vitória da Conquista) e do Plantão Central da 24ª COORPIN/ Bom Jesus da Lapa. Ele segue custodiado na carceragem da DRFR à disposição da Justiça.