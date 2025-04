Foragida por crimes no MS é presa no interior da Bahia

Suspeita também era investigada por fraudes e ameaças na Bahia - Foto: Divulgação / PC

Uma mulher procurada pela Justiça do Mato Grosso do Sul foi presa nesta segunda-feira, 7, no centro de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da Polícia Civil.

Ela tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por furto qualificado e, segundo a polícia, também era alvo de investigações na Bahia por envolvimento em fraudes e ameaças.

Após a prisão, a suspeita foi levada à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais e deve ser apresentada à Justiça em audiência de custódia.