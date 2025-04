Marinha abre inquérito para apurar acidente em Morro de São Paulo

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 7, em Cairu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após duas embarcações colidirem durante trajeto entre Morro de São Paulo e Valença, na noite de segunda-feira, 7, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos se manifestou e informou que vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente que deixou uma pessoa morta e 14 feridas.

Em nota, a Capitania dos Portos informou que foi instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) - com prazo inicial de conclusão de 90 dias - para apurar as causas e circunstâncias do acidente ocorrido na noite de segunda-feira (7), envolvendo as embarcações "SAFIRA" e "LIPE E LARA", nas proximidades da Gamboa do Morro, no arquipélago de Cairu-BA.

Ainda segundo a nota, as embarcações colidiram ao navegarem em sentidos opostos. A Marinha informou ainda que a embarcação “SAFIRA” naufragou parcialmente, mas já foi reflutuada e retirada para um local seguro. Também não foram observados indícios de poluição hídrica na área. As embarcações envolvidas encontram-se com seus registros em situação regular junto à CPBA.

A Marinha lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as vítimas e seus familiares.