Tragédia com lanchas: Marinha se manifesta após acidente com morte na Bahia

Acidente entre lanchas causou morte e feridos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o acidente entre duas lanchas, que vitimou fatalmente uma pessoa e deixou outras 14 feridas, nesta segunda-feira (7), em Morro de São Paulo, na Bahia, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) informou foram enviados militares da Marinha para dar apoio no local, nas proximidades da Gamboa.

Em nota, a CPBA afirma que "tomou conhecimento" do caso e que "militares se encontram em deslocamento para o local, a fim de prestar o auxílio necessário e apurar as informações".

Ainda segundo o comunicado, a Capitania está em contato com autoridades e entidades náuticas locais. "Atualizações adicionais sobre o ocorrido serão divulgadas tempestivamente", finalizou.

Logo após o acidente, uma força-tarefa foi montada para atender os feridos. Embarcações com equipe médicas foram enviadas pela secretarias de Saúde de Cairu e Valença, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na Gamboa e, em seguida, foram transferidas para a Santa Casa de Valença.