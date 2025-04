Gerente de rede de hotéis é a vítima do acidente entre lanchas

Gustavo era casado e deixou duas filhas pequenas - Foto: Reprodução Rede Social

O acidente entre uma lancha de passeio e uma de passageiros, que fazia a linha Morro de São Paulo/ Valença, na noite desta segunda-feira, 7, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, deixou uma pessoa morta e 14 feridas. A vítima foi identificada como Gustavo Veloso Andrade, gerente administrativo da Pousada Sambass e do Hotel Aqua By Sambass.

Gustavo era formado em Turismo pela Faculdade Zacarias de Goes, em Valença, trabalhava na rede Sambass, há mais 12 anos. Ele era casado e deixou duas filhas pequenas. "Ele era muito querido, uma pessoa amada por todos em Morro. Não estou nem acreditando, estou conversando com você anestesiado. Ele estava feliz, no auge da carreira", lamentou um amigo pessoal do rapaz, sob anonimato.

Segundo uma nota da Prefeitura de Cairu, além de Gustavo, outras 14 pessoas ficaram feridas. Dessas, duas estão em estado grave e foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Valença. As outras vítimas estão com estado de saúde considerado estável. Ainda não há informação sobre as identidades delas.

O órgão lamentou ainda o acidente e se solidarizou com familiares, amigos e todos que conheciam Gustavo. "Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura de Cairu manifesta sua solidariedade e pesar à família, amigos e à comunidade de Morro de São Paulo, em especial a todos que conviviam com Gustavo Veloso. O Município segue prestando todo o suporte necessário às pessoas envolvidas", diz um trecho da nota.

Ainda no documento encaminhado à imprensa, a prefeitura afirmou ter colocado "toda a sua estrutura de saúde, com equipes médicas, ambulância e suporte em Gamboa e no Atracadouro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente dando apoio. A equipe médica do Morro de São Paulo foi deslocada para Gamboa, reforçando o atendimento aos pacientes".

Também por meio de nota, a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Bahia, informou que "militares se encontram em deslocamento para o local, a fim de prestar o auxílio necessário e apurar as informações".