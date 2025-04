Policial Militar é encontrado morto dentro de carro em Salvador

Circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | PM

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio carro, na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro de Novo Horizonte, em Salvador. A vítima, identificada como um policial militar da reserva, estava apenas de cueca e foi localizada na garagem de uma residência. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição da 48ª CIPM foi acionada após moradores da região relatarem que havia um homem aparentemente sem vida dentro de um veículo. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigação de Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também esteve no local. Em nota, o órgão informou que a ocorrência é, até o momento, considerada uma "morte a esclarecer sem indício de crime". O corpo foi encontrado no interior de um carro estacionado na garagem da residência, situada na Rua Novo Horizonte, em Sussuarana.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima ainda não foi oficialmente identificada, mas moradores relataram que se trata de um policial militar da reserva.

A perícia foi realizada no local, e a Polícia Civil deve aguardar o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para aprofundar as investigações e determinar a causa da morte.