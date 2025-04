Foragido com mandado por roubo é preso em UPA de Salvador

- Foto: Divulgação | Google Maps

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã deste domingo, 6, enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin, em Salvador. A ação foi conduzida por equipes do Grupo de Capturas (GCAP), da Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia.

Os investigadores chegaram à unidade de saúde após receberem informações sobre a presença de um paciente foragido. Após verificação nos sistemas, foi confirmado que havia contra ele uma ordem de prisão preventiva expedida pela 14ª Vara Criminal de Salvador, pelo crime de roubo.

O suspeito foi conduzido à Polinter, onde passou pelos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.