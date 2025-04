Mulher é baleada por PM na Federação enquanto passava por confusão

PM disse que acompanhará o caso pela Corregedoria para tomar as devidas providências - Foto: Divulgação

Uma mulher foi baleada por um policial militar na Avenida Centenário, na Federação, na noite do sábado, 5. A vítima foi ferida enquanto passava em uma rua próxima durante uma confusão que o agente militar estava envolvido.

De acordo com relatos registrados pela Polícia Militar (PM), a mulher passava pela Ladeira do Campo Santo, quando ocorria um desentendimento entre passageiros e o motorista de um veículo por aplicativo. Neste momento, o agente, que estava entre os passageiros, efetuou disparos com a arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil (PC), o motorista por aplicativo transportava além do policial militar, duas mulheres e uma criança. O desentendimento teria começado por suspeitas do policial em relação ao condutor e se agravou após um conflito dentro do veículo que resultou na mulher ferida por disparos da arma de fogo do agente.

Ainda de acordo com a PM, uma equipe da 41ª CIPM, que esteve no local, acionou o SAMU para prestar socorro a mulher ferida. Os demais envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Em nota, a PM disse que irá acompanhar o caso pela Corregedoria para adotar as providências cabíveis à instituição.

A PC informou que oitivas e diligências seguem em andamento. Foram ainda expedidos laudos periciais para elucidar as circunstâncias do fato.