Acidente com lancha em Morro de São Paulo relembra outros casos em 2024

Acidentes são investigados pela Capitania dos Portos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O acidente envolvendo uma lancha de passeio que fazia o trajeto Morro de São Paulo/ Valença, na noite de segunda-feira, 7, que resultou em uma morte e dezenas de feridos, acende um alerta para ocorrências dessa natureza no litoral baiano. Este incidente se soma a outros dois marítimos registrados entre o final de 2023 e o início de 2024, tais como o naufrágio de um barco, em janeiro, que deixou seis mortos na Baía de Todos-os-Santos e um em dezembro, que resultou em mortes, na ilha de Boipeba.

Além disso, há um questionamento sobre como é feita a fiscalização por parte da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) em relação aos condutores e embarcações que navegam pela costa da Bahia.

Em nota, a CPBA informou que foi instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) - com prazo inicial de conclusão de 90 dias - para apurar as causas e circunstâncias do acidente, envolvendo as embarcações "SAFIRA" e "LIPE E LARA".

Ainda de acordo com o nota, a Marinha lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com as vítimas e seus familiares.



De acordo com um morador da região, as lanchas navegavam em direção contrária e colidiram de frente. Com a violência da batida, a lancha de passeio afundou e a outra ficou completamente destruída.

Logo após o acidente, uma força-tarefa foi montada para atender os feridos. Embarcações com equipe médicas foram enviadas pela secretarias de Saúde de Cairu e Valença, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na Gamboa e, em seguida, foram transferidas para a Santa Casa de Valença.

Relembre outros acidentes

Em janeiro de 2024, na Baía de Todos-os-Santos, um barco naufragou durante a travessia entre a Ilha de Maria Guarda e a cidade de Madre de Deus deixando seis pessoas mortas. De acordo com a Marinha, a embarcação de nome 'Gostosão FF' realizava o transporte irregular de passageiros.

Já em dezembro de 2023 duas lanchas colidiram na ilha de Boipeba, no baixo sul da Bahia, e duas pessoas morreram. Ela foram identificadas como Mário André Machado Cabral, 34 anos, de Alagoas, e Larissa Fanny Galantini Pires, de 35 anos, de São Paulo.

O condutor de uma das lanchas apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. O acidente aconteceu no Rio do Inferno, nas imediações do Encantado, no local conhecido como Cruzinha.