Barco que naufragou em Madre de Deus estava irregular, diz Marinha | A TARDE

A embarcação que naufragou na Baía de Todos os Santos, na madrugada desta segunda-feira, 22, em Madre de Deus, estava operando de forma irregular. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil.

De acordo com o comunicado, por meio do 2º Distrito Naval, a embarcação de nome 'Gostosão FF' realizava o transporte irregular de passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus.

"A Marinha ressalta que permanecem os esforços máximos na busca dos desaparecidos, com o emprego de 39 militares, de um Aviso de Patrulha e uma Lancha de Inspeção Naval Blindada do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, e de uma Lancha de Inspeção Naval e uma Moto Aquática da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), que coordena a Operação de Busca e Salvamento", diz nota.

A embarcação "Gostosão FF" é inscrita na CPBA na classe "saveiro", para emprego exclusivamente na atividade de esporte e/ou recreio. Além disso, está sendo apurado o excesso de pessoas na embarcação, no momento do acidente.

O Inquérito foi instaurado sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.