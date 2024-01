Colisão de lanchas deixa duas pessoas mortas em Boipeba | A TARDE

Um acidente marítimo foi registrado na tarde desta sexta-feira, 29, na região de Boipeba, no município de Cairu, sul da Bahia. Segundo informações preliminares, obtidas pelo Portal A TARDE, trata-se de duas lanchas que colidiram na localidade de Rio do Inferno. Duas pessoas, ainda sem identificação, morreram.

Um vídeo enviado ao Portal A TARDE mostra banhistas no local, tentando ajudar as vítimas. Com o impacto, uma das embarcações teria partido ao meio.

Ainda não há informações sobre outros feridos, tampouco sobre as causas do acidente. Por meio de nota, a Capitania dos Portos informou que duas embarcações tipo lancha abalroaram nas proximidades de Boipeba, por volta das 15h30, e, ao saber do ocorrido por meio de contato telefônico, a CPBA enviou, imediatamente, militares ao local para apurar o ocorrido.

Ainda de acordo com a nota, a Marinha do Brasil (MB) disse que se solidariza com os familiares das vítimas e instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas do acidente e posterior envio ao Tribunal Marítimo.

Veja vídeo:





Cidadão Repórter | Via WhatsApp