Vítimas do acidente de Boipeba são identificadas pela polícia | A TARDE

O grave acidente envolvendo duas lanchas, que aconteceu na Ilha de Boipeba, na tarde de sexta-feira, 29, vitimou duas pessoas. São elas: Mário André Machado Cabral, 34 anos, de Alagoas, e Larissa Fanny Galantini Pires, de 35 anos, de São Paulo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo informações do delegado e coordenador regional da 5ª COORPIN, José Raimundo Nery Pinto, a embarcação Dattoli 12 fazia o trajeto Valença x Boipeba com 12 passageiros a bordo, e após o acidente, naufragou. As vítimas fatais estavam nesta lancha. O marinheiro que conduzia a lancha foi hospitalizado, mas o estado de saúde é estável.

Ainda segundo Nery Pinto, a lancha Bicudinha 3 navegava no sentido oposto em direção à Ilha de Boipeba, quando colidiu na localidade chamada Tapera [Rio do Inferno]. O condutor desta embarcação apresentava sinais de embriaguez e acabou preso em flagrante na cidade de Valença onde vai passar por audiência de custódia.

De acordo com o delegado, uma outra passageira de nome Mariana, que também é paulista e estava desaparecida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Santo Antônio de Jesus e não corre risco de morte.

A Marinha do Brasil (MB) informou, por meio de nota, que se solidariza com os familiares das vítimas e instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas do acidente e posterior envio ao Tribunal Marítimo.