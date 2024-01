Condutor de lancha do acidente em Boipeba é preso embriagado | A TARDE

Um homem, que pilotava uma das lanchas envolvidas no acidente que deixou duas pessoas mortas, na Ilha de Boipeba, em Cairu, na tarde desta sexta-feira, 29, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com o órgão, ele apresentava sinais de embriaguez e segue à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a polícia, dois homens, sem identificação formal, morreram no acidente e uma mulher está desaparecida. Ainda conforme a corporação, guias foram expedidas para a remoção dos corpos e as buscas pela terceira vítima estão em andamento.

A Marinha do Brasil (MB) informou, por meio de nota, que se solidariza com os familiares das vítimas e instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas do acidente e posterior envio ao Tribunal Marítimo.