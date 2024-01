Lanchas envolvidas em acidente em Boipeba navegavam em alta velocidade | A TARDE

Uma das lanchas envolvidas no acidente que vitimou duas pessoas, na tarde desta sexta-feira, 29, na Ilha de Boipeba, estava navegando em alta velocidade pelo Rio do Inferno. Essas foram as informações recebidas com exclusividade pelo Portal A TARDE.



Segundo apuração da equipe de reportagem, uma das embarcações envolvidas no acidente fazia o trecho Ilha de Tinharé e Boipeba e a outra, a linha diária para Boipeba. Ainda não há informações sobre outros feridos, nem sobre as causas do acidente.

A Marinha do Brasil (MB) informou, por meio de nota, que se solidariza com os familiares das vítimas e instaurará um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para investigar as causas do acidente e posterior envio ao Tribunal Marítimo.